Der Fahrer eines Sportmotorboots ist auf dem Rummelsburger See in Berlin-Lichtenberg mit seinem Boot gegen einen Steg gekracht und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 30-Jährige am Donnerstag in einem Krankenhaus notoperiert. Warum der Mann sein Sportboot mit hoher Geschwindigkeit gegen den Steg gefahren hatte, wird noch untersucht.