Von Berlin-Lichtenberg nach Breslau - «Kulturzug» bleibt

Der beliebte Sonderzug von Berlin nach Breslau wird bis zum 8. Januar verlängert.

Das sagte am Donnerstag ein Bahn-Sprecher in Berlin. Zuvor hatte die «Märkische Oderzeitung» berichtet. Alle Konditionen blieben unverändert. Der «Kulturzug» war zum Kulturhauptstadt-Jahr 2016 in Breslau eingeführt worden und bei den Fahrgästen auf große Nachfrage gestoßen. Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) hatte bereits im Juli Überlegungen geäußert, den Zug zur Dauereinrichtung zu machen. Die Länder Berlin und Brandenburg zahlen Zuschüsse für die Verbindung.