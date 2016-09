dpa

Angriffe in S-Bahn und auf Bahnhof: Gewalttäter gesucht

Die Bundespolizei in Berlin fahndet nach mehreren Gewalttätern, die am Wochenende Menschen verletzten. Am Samstagabend gegen 21.35 Uhr griffen zwei Männer einen 31-Jährigen in einer S-Bahn zwischen der Warschauer Straße und dem Nöldnerplatz an.

Die beiden Täter hatten sich rassistisch geäußert, so dass sich ein Mann einmischte und sich das verbat. Einer der beiden Täter ohrfeigte den 31-Jährigen, der andere schlug ihm eine Bierflasche auf den Kopf. Dann traten beide auf ihr Opfer ein. Zeugen griffen ein und verhinderten Schlimmeres. Am S-Bahnhof Nöldnerplatz flüchteten die Angreifer. Das Opfer erlitt eine Platzwunde an der Stirn.



Am Sonntagabend stieß ein Mann einen 32-Jährigen Mann am Bahnhof Lichtenberg eine Rolltreppe hinunter. Vorher soll es einen Streit gegeben haben. Der 32-Jährige aus Steglitz erlitt durch den Sturz Schnittverletzungen im Gesicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Bundespolizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer +49 30 297779 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

