Tag der Katze in Lichtenberger Tierheim: 2000 Besucher - Enttäuschte Betreiber

Alles für die Katz': Über 2000 Katzenfreunde kamen nach Angaben des Tierschutzvereins am Samstag zum «Tag der Katze» in das Tierheim in Berlin-Lichtenberg.

Ziel war es, möglichst viele Tiere zu vermitteln. Insgesamt fanden 13 Katzen ein neues Zuhause. Sprecherin Annette Rost zeigte sich etwas enttäuscht: «Normalerweise vermitteln wir an einem Samstag mindestens zehn bis 20 Tiere.» Sie hofft auf weitere Vermittlungen in den nächsten Tagen. 585 Tiere werden zurzeit in dem Heim aufgepäppelt.

Anzahl ausgesetzter Tiere im Sommer hoch Bei freiem Eintritt konnten sich die Besucher über die Haltung und Pflege der Tiere informieren, ein Tierpfleger und eine Katzenpsychologin standen ihnen Rede und Antwort. Normalerweise kann das Tierheim rund 400 Katzen beherbergen. Über den Sommer seien aber sehr viele Tiere ausgesetzt worden, sagte Rost. Die Tierschützer fordern einen Kastrationszwang für Straßenkatzen. Nach groben Schätzungen des Tierheims leben in der Hauptstadt rund 30 000 Straßenkatzen.

