"Guerilla Nation"-Rocker erschossen: Polizei sucht Zeugen

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Rocker in Berlin-Lichtenberg sucht die Polizei Zeugen der Tat. Der 28-Jährige der Rockergruppe Guerilla Nation war Freitagmittag mit einem Motorrad unterwegs und wurde unvermittelt von mehreren Schüssen getroffen.

Er flüchtete sich noch in eine Werkstatt, wo er zusammenbrach. Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei fragte am Montag unter anderem: «Wer hat im Kietzer Weg vor und nach der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht?» Am Tatort stehen inzwischen Kerzen zum Gedenken an das Opfer.