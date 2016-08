Shakespeares Sommernachtstraum im Landschaftspark Herzberge: Wenn Theater jeden miteinbezieht

Anlässlich von Shakespeares 400. Todestag setzt Juliane Meyerhoffs Inszenierung des „Sommernachtstraum“ vom 26. bis 28. August, sowie am 11. September 2016, erneut magische Akzente im Landschaftspark Herzberge. Abseits der normalen Bühnenräume erleben die Zuschauer eine Reise durch den Park, die sie zu den Schauplätzen des fantastischen Geschehens führt. Beginn ist am Brunnenrondell im Park im Landschaftspark Herzberge.

Neben Schauspielern wirken auch Menschen mit Behinderung und Kinder aus einer Flüchtlingsunterkunft mit. Das Thema Verliebte sind Verrückte der shakespeareschen Komödie wird durch die Inszenierung, aber auch durch die Beteiligung von Bevölkerungsgruppen behandelt und variiert. Die Mitwirkung von Menschen mit Behinderungen und Kindern von geflüchteten Menschen will an einem Ort, wo Heilung erfahren wird, menschenfreundliche Blickwelten eröffnen.

Die Sichtweise auf Menschen, auf das Normale, auf das, was die Konvention erfüllt, wird immer wieder hinterfragt und aufgebrochen: So entsteht nicht nur eine entrückte Performance, sondern auch eine Akzeptanz und Beteiligung von Andersartigkeit, die unsere Gesellschaft braucht. Gefördert wird das Projekt vom Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Amt für Weiterbildung und Kultur.

Veranstaltungsdetails:

Was: Shakespeares Sommernachtstraum im Landschaftspark Herzberge

Wann: am 26. August um 17 Uhr, am 27. August um 17 Uhr, am 28. August um 16 Uhr und am 11. September um 16 Uhr

Wo: Landschaftspark Herzberge, Allee der Kosmonauten 16, 10315 Berlin

Eintritt: 18 Euro, ermäßigt 12 Euro, um Vorbestellung wird gebeten

Vorstellungsdauer: 150 Minuten