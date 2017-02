Die Soulsängerin Joy Denalane (43) hat ein Konzert in der Berliner U-Bahn gegeben - ohne Mikro und von einem Gitarristen begleitet.

Fahrgäste klatschten dazu und filmten Denalane mit dem Handy, wie auf einem Video zu sehen ist, das am Mittwoch auf Facebook veröffentlicht wurde. Eine Berliner U-Bahn Station heißt so wie das neue Album der Sängerin, das am 3. März erscheint: «Gleisdreieck».