dpa

Drogenhandel: Mutmaßlicher Dealer festgenommen

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenhändler in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Die Beamten hatten den 21-Jährigen beobachtet, wie er am Dienstagabend auf einem Spielplatz offenbar Drogen verkaufte. Sie fanden im Sand 13 kleine Tüten, vermutlich mit Marihuana gefüllt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten entdeckten sie 16 weitere kleine Tüten. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten ein Einhandmesser, drei Handys und Geld.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. Februar 2017 10:20 Uhr

Quelle: dpa

