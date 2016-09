Chemikalienunglück in Kreuzberger Schule: 17 Menschen verletzt

Nachdem eine Chemikalie in einem Gymnasium in Berlin-Kreuzberg ausgelaufen ist, sind 17 Menschen ins Krankenhaus gekommen.

Die Betroffene - überwiegend Siebtklässler - klagten über Atemwegsreizungen, wie eine Feuerwehrsprecherin am Montag sagte. Es sei ein Gefäß mit der Flüssigkeit Formaldehyd zu Bruch gegangen. Es habe sich um ein Präparat gehandelt - Formaldehyd werde etwa zur Konservierung von Organen benutzt. Als der Stoff im Keller der Schule austrat, befanden sich dort insgesamt 36 Schüler und Lehrer. Ob es sich um einen Unterrichtsraum handelte, war unklar.



«Schwer verletzt wurde niemand», betonte die Sprecherin. Ein Rettungshubschrauber sei rein vorsorglich vor Ort gelandet. Zudem waren mehrere Notärzte in der Schleiermacherstraße im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit Chemieschutzanzügen an, um den Stoff aufzunehmen und abzutransportieren. Danach wurde der Einsatzort gelüftet. Nach Feuerwehr-Angaben war nicht die komplette Schule betroffen.