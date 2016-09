dpa

Schadstoff tritt an Gymnasium aus

An einem Gymnasium in Berlin-Kreuzberg ist am Montagmorgen der Schadstoff Formaldehyd ausgetreten.

13 Schüler hätten über Atemreizungen geklagt, teilte die Feuerwehr mit. Mehrere Notärzte seien vor Ort in der Schleiermacherstraße. Weitere Details waren zunächst unklar.

Letzte Änderung: Montag, 19. September 2016 13:00 Uhr

Quelle: dpa

