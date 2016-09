Prozess gegen mutmaßlichen Angreifer eines Rollstuhlfahrers beginnt in Berlin

Nach einem brutalen Überfall auf einen 54 Jahre alten Rollstuhlfahrer in einem Parkhaus in Berlin-Kreuzberg hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen.

Der 26-Jährige soll das Opfer beraubt, aus dem Rollstuhl gezerrt, getreten und durch Messerstiche verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft geht unter anderem von versuchtem Mord aus. Ob sich der Angeklagte äußern wird, blieb zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Berlin am Montag offen.



Der mutmaßliche Angreifer habe im März dieses Jahres das Opfer zunächst in ein Gespräch verwickelt und dann ein Messer gezogen, heißt es in der Anklage. Er habe den Rollstuhl umgekippt und auch diesen nach Beute durchsucht. Weil er nur Kleingeld fand, habe er «aus Wut und Frustration» auf den 54-Jährigen eingestochen und ihn zudem durch Tritte gegen den Kopf erheblich verletzt. Der Geschädigte erlitt laut Anklage Stiche in den Rücken und mehrere Frakturen.