Für Filmproduktionen werden extravagante Menschen gesucht

Die Komparsenagentur Agentur Filmgesichter sucht 1500 extravagante Menschen, die nicht der gängigen Schönheitsnorm entsprechen, für einen Thriller. Daneben werden 500 AsiatInnen für ein Jim Knopf-Remake gesucht. Gecastet wird am 17. September im TAK Theater Kreuzberg.

Für die Dreharbeiten zum Kinofilm „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ sucht die Agentur 500 in Berlin lebende Asiaten (Thailänder, Koreaner, Vietnamesen, Chinesen, Japaner), die in der Kulisse im Studio Babelsberg als Komparsen zum Einsatz kommen.

Veranstaltungsdetails:

Was: Filmcastings für Komparsen: 1.500 Komparsen für amerikanischen Kinofilm (Studio Babelsberg) und

500 Asiaten für „Jim Knopf und der Lukas der Lokomotivführer“

Wann: 17. September, 12 bis 15 Uhr

Wo: TAK - Theater Aufbau Kreuzberg, Prinzenstraße 85 F, 10969 Berlin-Kreuzberg; danach jeden Mittwoch, 15-18 Uhr in der Agentur Filmgesichter, Thomasiusstrasse 2, 10557 Berlin.

Sonstiges: Alle Komparseneinsätze werden mit üblichen Komparsengagen ab 85,00 Euro/ 10h und Zuschlägen bezahlt. Jeder Interessent kann sich auch über die Internetseite der Agentur kostenfrei bewerben: www.filmgesichter.de

Eine Bewerbung macht nur Sinn, wenn man in Berlin/ Brandenburg wohnt, Fahrtkosten können nicht übernommen werden. Komparsen die bereits in der Agentur angemeldet sind, müssen nur nochmal zum Casting, wenn Ihre Fotos älter als 1,5 Jahre sind.