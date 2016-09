Polizei zeigt «Arbeitsbereiche» der Taschendiebe: Mitte, Ku'damm, Kotti

Wo Touristen und nächtliche Ausgehviertel sind, da arbeiten Taschendiebe am allerliebsten. Das zeigt nun auch eine grafische Darstellung der Berliner Polizei.

Die Häufigkeit von Taschendiebstählen wird auf dem Berliner Stadtplan durch Farben markiert - in dunkelgrün, hellgrün, gelb und rot. So lassen sich die «Hotspots» gut erkennen. Gelb und rot leuchtete es im August besonders rund um Mitte und in der westlichen Innenstadt: am Potsdamer Platz, am Alexanderplatz, in der Friedrichstraße und am Hackeschen Markt, außerdem am Ku'damm und Zoo.



Die weiteren Lieblingsorte der Taschendiebe liegen in den Lieblings-Kneipengegenden der Partytouristen: am Kottbusser Tor, an der Schlesischen Straße und am RAW-Gelände. Gelbe Flecken gibt es auch am Hermannplatz und in Nord-Neukölln.