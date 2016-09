dpa

Kiezkulturwoche in Kreuzberg: Aktive Stärkung des Miteinanders

Die Kulturwoche im Kiez findet vom 9. bis 17. September 2016 zwischen dem Kreuzberg und dem Landwehrkanal statt. Jährlich im Spätsommer veranstaltet das 'Kiezbündnis am Kreuzberg' in Kooperation mit anderen Einrichtungen eine Kiezwoche mit Ausstellungen, Lesungen, Konzerten, Führungen und weiteren Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder. Die Kiezwoche endet traditionell mit einem Fest in der Hornstraße.

Eröffnet wird die Kulturwoche im Rathaus Kreuzberg in der Yorckstraße mit einer Ausstellung zum Thema Aktiver Kiez. Weitere Veranstaltungen wie zum ehemaligen Kasernengelände hinter dem Finanzamt, dem sogenannten Dragonerareal, und eine Diskussion zum Thema: "Integration von Flüchtlingen- wie weiter?“ beziehen sich auf aktuelle Themen im Kiez. Verschiedene historische Führungen und Gesprächsrunden sowie ein Gemeinschaftslauf durch den Park am Gleisdreieck bilden das weitere Programm der Woche.

Geschichte der Kiezwoche Entstanden ist die Kiezwoche vor 14 Jahren aus dem Wunsch nach Stärkung von nachbarschaftlichem Miteinander und Entwicklung kreativer Eigeninitiativen. Die Geschichte des Wohnumfeldes hat in jedem Jahr einen zentralen Stellenwert und wird durch historische Führungen und Zeitzeugenberichte erfahrbar. Nicht zuletzt geht es der Initiative um die Förderung einer kritischen Wachsamkeit gegenüber den Tendenzen sozialer Ausgrenzung, Bau- und Mietenspekulation, zunehmender Kommerzialisierung des kulturellen Lebens und der schleichenden Verdrängung von Bevölkerungsteilen in den innerstädtischen Berliner Bezirken.

Die Kiezwoche wird organisiert und durchgeführt vom Kiezbündnis am Kreuzberg und der Initiative Kreuzberger Horn in Kooperation mit dem Möckernkiez e.V und Peace Train Berlin e.V. Kulturwerkstatt für Flüchtlingskinder sowie verschiedenen Initiativen, Schulen, Lokalen und Geschäften im Kiez zwischen dem Kreuzberg und dem Landwehrkanal.

In diesem Jahr wird die Durchführung der Kiezwoche durch Fördermitteln aus dem Bezirkskulturfonds Friedrichshain-Kreuzberg unterstützt.

Programm der 14. Kreuzberger Kiezwoche 2016

Freitag, 9. September 2016 19.00 Uhr: Eröffnung der Kiezwoche mit Begrüßungsansprachen im Rathausgebäude, Yorckstr. 4-11, begleitet von der Eröffnung einer großen Ausstellung auf zwei Etagen des Gebäudes mit dem Titel: Einander Wahrnehmen im Aktiven Kiez. Verschiedene Initiativen, Einrichtungen wie Schulen mit ihren musikalischen, zeichnerischen und sprachlichen Projekten, Kirchengemeinden, Vereine sowie Organisationen zur Unterstützung von Geflüchteten informieren auf Stelltafeln über ihre Aktivitäten. Zur Intention gehören neben der Präsentation nach außen hin auch Wahrnehmungen und Kontaktnahmen untereinander. Das Eröffnungsprogramm wird vom Möckernkiez-Chor musikalisch begleitet.

Samstag, 10. September 2016 14.00 Uhr: Kiezspaziergang gegen Verdrängung und Privatisierung. Rundgang durch den Kiez zu Häusern, die von größerem Leerstand, Luxusmodernisierungen, Umwandlung in Eigentumswohnungen oder Zweckentfremdung betroffen sind sowie zu Objekten, die Anlässe für Fragen zu möglichen nachbarschaftlichen Beziehungen bieten.

Treffpunkt: Hagelberger/Ecke Großbeerenstraße.

Ab 20.30 Uhr: ’Singabend für den Kiez und mit dem Kiez’ im Lokal DODO, Großbeerenstr. 32

Sonntag, 11. September 2016 10.00 Uhr: Kiez-Gemeinschaftslauf durch Parkgelände. Zur Auswahl stehen Strecken von fünf, sieben und neun Kilometern. Es wird zwanglos gelaufen. Start und Ziel sind am Parkeingang an der Möckernstraße. Die Laufstrecke führt durch den Ostpark am Gleisdreieck sowie über den Landwehrkanal bis zum Anhalter Bahnhof und dann durch Teile des Westparks zurück zum Ausgangsort.

Montag, 12. September 2016 15.00 Uhr: Leseveranstaltung in der Adolf-Glaßbrennerschule.

16.00 Uhr: Spaziergang über den Friedhofskomplex am Mehringdamm mit Norbert Haag. Führung zu den ’Sondergräbern’ von Adolf Glaßbrenner, der Mendelssohn-Familie, Adalbert von Chamisso, Kurt Mühlenhaupt, Oskar Huth u.a.m.

18.00-20.00 Uhr Gelebte Nachbarschaft - Gesprächsrunde zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Möckernkiez mit den alten und neuen Nachbarn

Ort: Treffpunkt Möckernkiez e.V., Möckernstraße 62

21.00 Uhr: Einnerungen an die “Nulpe“ in der Yorckstraße Nr 77 als Treffpunkt einer Kreuzberger Bohème und Künstlerszene mit speziellen Erinnerungen an den Stammgast Rudi Lesser und an andere häufig Anwesende wie Oskar Huth, Kurt Mühlenhaupt, Eberhardt Franke, Ulli Kasten, Karl-Heinz Grage, Dagmar Stahlke, den ‘Kreuzberger Damenchor’ u.a.m. (mit Erinnerungsfotos auf einer Großleinwand). Ort: Lokal Yorckschlößchen

Dienstag, 13. September 2016 16.00 Uhr: Riehmers Hofgarten einst und jetzt - Ein historischer Rundgang mit Michael Thomas Röblitz. Treffpunkt vor Antiquariat Herold Großbeerenstr. / EckeHagelberger Str.

19.00 Uhr: Diskussionsveranstaltung zum Thema: Integration von Geflüchteten - Wie weiter? Austausch von Erfahrungen unterstützender Initiativen (Kreuzberg hilft, Peace Train, Nachbarschaftsinitiative, Arrivo u.a.m.) und Diskussion zur Frage nach den Möglichkeiten der Gestaltung eines langfristigen solidarischen Miteinander. Ort: Rathaus, Yorckstr. 4-11, BVV-Saal

Mittwoch, 14. September 2016 18.00 Uhr: Historische Führung ’Stolpersteine im Kiez’ mit Burkhard Hawemann.

Treffpunkt vor dem Yorckschlösschen.

19.00 Uhr: Der Rathausblock / Das Dragonerareal - Informations- und Diskussionsverantaltung zum Umgehen mit öffentlichen Liegenschaften und zu Planungen für das Gelände. Eingeladen werden, abgesehen von der Öffentlichkeit insbesondere im Wohnumfeld, Vertretungen von Bezirksamt und Fraktionen der BVV sowie auch zuständige Senatsmitglieder und Initiativen mit bestimmten Konzepten für das Gelände. Organisation: Stadt von Unten. Ort: Gretchen-Club auf dem Gelände (Eingang Obentrautstr.)

Donnerstag, 15. September 2016 16.00 Uhr: Historische Führung durch den Kiez von Gabriele Hermsdorf.

Treffpunkt: Vor der Belle-Alliance-Apotheke, Mehringdamm Nr. 38

19.00 Uhr: Zum Umgehen mit denkmalgeschützten Gebäuden und Erinnerungsstätten im Kiez mit Frieder Böhne. Ort: Parlamentsbüro der Grünen, Großbeerenstr. Nr. 16

Freitag, 16. September 2016 16.00 Uhr: Lesung für Kinder im Bilderbuchalter in der Buchhandlung ‘Anagramm’, Mehringdamm 50

17.00 Uhr: Führung von Beate Winzer zu Stätten im Kiez mit Bezug zu dem Thema: “Die Unerwünschten - Flucht im 20. und 21. Jahrhundert“. Treffpunkt: Altes Eingangsportal zum Anhalter Bahnhof.

Samstag, 17. September 2016 Abschlussfest in der Hornstraße auf dem Gelände vor und hinter der Christuskirche mit Live-Musik und zahlreichen Info-Ständen.

Veranstaltungsdetails: Was: 14. Kiezkulturwoche in Kreuzberg

Wann: 9. bis 17. September 2016

Wo: Kreuzberg-weit

Eintritt: frei

Quelle: kreuzberger-horn.blogspot.de

