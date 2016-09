Ein 78-Jähriger ist in Kreuzberg in seinem Wohnhaus überfallen und leicht verletzt worden.

Als er am späten Samstagnachmittag das Wohnhaus am Hafenplatz betrat, wurde er von zwei Männern in den Fahrstuhl hineingedrückt, wie die Polizei mitteilte. Einer der Täter schlug dem Senior ins Gesicht und brachte ihn zu Boden. Bevor die Täter flüchteten, entriss einer dem 78-Jährigen die Armbanduhr. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen an der Hand und an der Oberlippe.