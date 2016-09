Maskierter Mann überfällt zwei Spielhallen in Kreuzberg

Ein maskierter Mann hat gleich zwei Spielhallen in Berlin-Kreuzberg überfallen.

Erst bedrohte er in der Nacht zum Montag den 28 Jahre alten Angestellten einer Spielothek in der Mariannenstraße und steckte eine unbekannte Summe Bargeld ein, wie die Polizei mitteilte. Dann zwang er den Mann und den 27 Jahre alten Angestellten einer benachbarten Spielhalle, mit nach nebenan zu gehen. Auch in der zweiten Spielhalle raubte der Mann eine unbekannte Summe Bargeld. Anschließend flüchtete er. Die beiden Überfallenen blieben unverletzt.