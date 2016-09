dpa

Tragödie am Kottbusser Tor: Mann gerät in Schießerei und stirbt

Ein 32-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Sonntag in einem Hauseingang am Kottbusser Tor angeschossen und starb zwei Stunden später im Krankenhaus. Nach ersten Informationen des Tagesspiegel hatte er versucht, einen Streit zwischen Rockern zu schlichten.

Es handelte sich bei dem Opfer um einen Anwohner, der selbst zu keiner Bande gehörte, sondern versuchte, einen Streit zu schlichten. Dabei geriet er wohl ins Kreuzfeuer. Der Vorfall fügt sich in die Debatte über die innere Sicherheit in Berlin, vor allem entlang der berüchtigten U-Bahn-Linie 8 ein, für die Anwohner ist es trauriger Alltag. Das Kottbusser Tor wurde im vergangenen Jahr zum Marktplatz für alle möglichen Drogenhändler.

Kotti: Marktplatz für Drogenhändler Ercan Yasaroglu, der Inhaber des Café Kotti sagte dem Tagesspiegel: "Der Kotti ist wie ein großer Drogenmarktplatz. Da wollen alle Gruppen ein Stück vom Kuchen abhaben". Es kämen ständig neue dazu. Yasaroglu ist Initiator mehrerer Kiez-Initiativen gegen die Gewalt am Kottbusser Tor. "Ich habe gestern Abend die Schüsse gehört und dann von weitem den Mann auf dem Boden liegen sehen", sagte er dem Blatt.

Letzte Änderung: Sonntag, 4. September 2016 17:38 Uhr

Quelle: Tagesspiegel

