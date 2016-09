Messerstecherei im Görlitzer Park

Eine bis zu 15-köpfige Gruppe hat drei junge Männer im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg durch Messerstiche verletzt.

Die Unbekannten hatten am späten Donnerstagabend von den beiden 17-Jährigen und einem 20-Jährigen die Herausgabe von Bargeld gefordert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als sie sich weigerten, griff die Gruppe das Trio mit Messern und abgebrochenen Glasflaschen an. Dabei erlitten ihre Opfer Schnittwunden und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Angreifer flüchteten unerkannt.