Super-Barista gesucht! Berlin feiert sich und seinen Kaffee beim Coffee Festival

Das dreitägige "Coffee Festival" lässt für Kaffeeliebende an diesem Wochenende kaum Wünsche offen.

Im Workshop Lernen, wie man zu Hause den perfekten Kaffee zusammenstellt oder erste Schritte auf dem Weg zum perfekten Barista gehen: Wer Kaffee liebt, wird am Wochenende in Berlin sicher glücklich.



Für Einsteiger ebenso wie für absolute Gourmets gibt es einiges zu kosten und zu entdecken. Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos oder sehr günstig.



Am Freitag beginnt das Fest des dunklen Genusses schon morgens, geht am Wochenende an verschiedenen Orten Berlins weiter und mündet am Sonntag unter anderem in ein großes Verkostungsfinale mit Party in der Oranienstraße 58. Der Eintritt ist frei, jeder ist willkommen.



Unter berlincoffeefestival.de findet sich eine Übersicht aller Veranstaltungen.