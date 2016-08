Kreuzberg: Festival für Fußball und Frauenrechte

Die Berliner Initiative «Discover Football» bringt von diesem Mittwoch an wieder Fußballerinnen aus aller Welt in der Hauptstadt zusammen.

Zu Turnieren und Workshops kommen unter anderem Teams aus dem Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien, Palästina, Libyen und dem Sudan, teilten die Organisatorinnen am Dienstag mit. Unter dem Motto «Home Game» sind bis zum 4. September auch geflüchtete Mädchen und Frauen aus Berlin eingeladen. Beim Festival in Kreuzberg geht es nicht allein um Sport. Frauenfußball steht in vielen Ländern auch für Emanzipation, Gleichberechtigung und Selbstbewusstsein. Am Donnerstag lädt die Bundeskanzlerin Festival-Teilnehmerinnen zum Fototermin.