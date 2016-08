Messerattacke: Angeklagter ohne Erinnerung

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen 20-Jährigen in Berlin-Kreuzberg steht der mutmaßliche Täter vor Gericht.

Der 25-Jähriger berief sich am Dienstag vor dem Landgericht zum Prozessbeginn auf fehlende Erinnerungen. Bei dem Vorfall im Februar 2016 sei er zunächst bestohlen worden. In einer Rangelei mit dem Dieb sei ihm eine Flasche auf den Kopf geschlagen worden, erklärte der Angeklagte. Er habe danach offensichtlich die Fassung verloren und auf den 20-Jährigen eingestochen.

Die Anklage geht von einem versuchten Totschlag aus. Im Streit habe der 25-Jährige dem Geschädigten mit einem Taschenmesser in die rechte Halsseite gestochen. Dabei habe er billigend in Kauf genommen, dass das Opfer sterben könnte. Passanten hätten eingegriffen und das Geschehen beendet. Der Beschuldigte wurde in Tatortnähe gefasst. Er sei nach dem Schlag mit der Flasche «nicht ganz bei Bewusstsein» gewesen, erklärte er nun vor Gericht.