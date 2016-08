dpa

Berlin feiert seine Spätis: Das erste Berliner Spätival debutiert in Kreuzberg

An vier Spätis in Berlin Kreuzberg wird am Freitag, den 2. September das erste Berliner Spätival stattfinden. Die Eintrittspreise sind mit 2,50 Euro sehr günstig. Wer keins bekommt, muss sich die Musik allerdings hinter Gittern anhören. Die Absperrungen werden für die Dauer des Festivals von 17 Uhr bis 22 Uhr dafür sorgen, dass nur Tickethalter die Musik hautnah genießen dürfen.

Die Berliner Spätis gehören fest zum Stadtbild - und machen es nicht zuletzt für Touristen attraktiv, sie helfen dabei, die Stadt wirklich niemals schlafen zu lassen. Das ist eigentlich nicht ganz legal, da Geschäfte, die Tabak und Alkohol führen, Sonntags eigentlich schließen müssen. Bisher wurden sie in Ruhe gelassen, nun gibt es verstärkte Kontrollen und einige Geschäfte fürchten, ohne das lukrative Sonntagsgeschäft schließen zu müssen.



Das passt bis auf einige Pedanten vom Ordnungsamt eigentlich niemandem in den Kram. Der Verein Berliner Späti e.V. fordert seit Monaten ein freies Verkaufsrecht, das den Betreibern erlaubt, auch an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten.

Eigentlich haben alle ein Interesse am Erhalt der Läden: Vom Touristen über die urberliner Oma - bis zur Berliner Lotterie. 925 Lotto-Annahmestellen gibt es in der Stadt, die meisten sind Spätes. Letztere hat also ein aktives Interesse am Erhalt der Spätis und veranstaltet deshalb das Spätival. Vier Bands spielen dort von 17 bis 22 Uhr im Rotationsprinzip, jeweils eine halbe Stunde vor jedem Laden, dann kommt die nächste Band.



Offiziell taucht der Name Lotto als Veranstalter nicht auf, was vor allem werberechtliche Gründe hat. Gekümmert hat sich die Berliner Werbeagentur Connex. Bei Facebook gibt es viele Tausend Zusagen, als Gastgeber die Internetseite „Zum Glück Berliner“ genannt, die als offizielle Website von Lotto Berlin gekennzeichnet ist.

Durch einen Wettbewerb, an dem sich 40 Berliner Bands beteiligten, wurden die Musikbeiträge ausgesucht. Online-Nutzer wählten für den 2. September vier Bands aus, welche eine Gage von je 2.500 Euro erhalten. Zu den Gewinnern gehört die junge Sängerin Mona Weiß, welche Slogan-treu singt: „Ooohja, wir sind zum Glück Berliner. Wir ziehen durch die Spätis und singen unsere Lieder.“



Die ausgewählten Läden befinden sich in der Yorckstraße 60, der Zossener Straße 45, der Blücherstraße 15 und in der Schönleinstraße 20. Es sind natürlich Spätis mit Lotto-Annahmestellen.

