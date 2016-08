Weinbau in Kreuzberg: Guter Jahrgang für den Berliner Spätburgunder

Schon im Mittelalter wurde in Berlin Wein angebaut und sogar ins Ausland verkauft. Seit fast 50 Jahren wachsen am Fuße des Kreuzbergs wieder Trauben. Hauptstadtwinzer Mayer ist vom Geschmack überzeugt.

2016 könnte ein guter Jahrgang für die Berliner Weine werden. Während sich Winzer an Main und Mosel über Verrieselung und Pilzbefall beklagen, gedeihen die Trauben an der Spree planmäßig. «In Deutschland war 2016 eher ein schwieriges Jahr, hier lief es bisher eigentlich ganz gut», sagt Hauptstadtwinzer Daniel Mayer.

Die Trauben des Spätburgunders würden sich langsam verfärben, auch der Riesling habe sich in der Saison bisher gut entwickelt. Mehr als das Wetter machen dem Winzer Vögel Sorgen - sie bedienen sich gerade im Spätsommer gern an den fast reifen Früchten. Bevor gegen Ende September die Lese beginnt, werden daher jetzt erst mal Netze über den Berliner Wein gespannt.

Verantwortlich für die Rückkehr des Weins an die Spree sind die Partnerstädte Kreuzbergs. Wiesbaden schenkte dem Bezirk 1968 zunächst 100 Rebstöcke Riesling. Dem schloss sich Kreuzbergs rheinland-pfälzische Partnerstadt Ingelheim zwei Jahre später an und übergab dem Bezirk einige Reben Spätburgunder. 1970 wurden die ersten Trauben geerntet. Heute stehen am Fuße des Kreuzbergs 350 Reben unter liebevoller Aufsicht und Pflege des Winzers Daniel Mayer.

Jede der Reben ergibt erfahrungsgemäß eine Flasche Wein. Damit möglichst viele in den außergewöhnlichen Genuss einer Kostprobe kommen, wird der Wein in Piccoloflaschen abgefüllt. Bei der Produktion geht Mayer ob der geringen Menge pragmatisch vor: Nach der Lese werden die Trauben in die Partnerstädte gebracht, die dem Bezirk die Reben geschenkt haben und von dort ansässigen Winzern gekeltert. So wird der Kreuzberger Riesling in Wiesbaden und der Spätburgunder in Ingelheim fertig produziert und abgefüllt.