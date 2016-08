Frank Spilker: "Berlin ist ein Soundtrack"

Frank Spilker ist Gründer und Sänger der Hamburger Band "Die Sterne". Nun erweist er sich mit seinem Debütroman als ein Künstler, der Geschichten nicht nur singen, sondern auch erzählen kann: "Es interessiert mich nicht, aber das kann ich nicht beweisen" lautet der Titel des Buches.

Frank Spilker ist regelmäßig in Berlin - kürzlich machte er Station im Rahmen seiner ersten Lesereise. Was bedeutet ihm diese Stadt eigentlich?







Die Nächte in Hamburg und die Nächte in Berlin - der Unterschied in einem Satz: ...







Für mich ist es immer noch wichtiger, mit wem man die Nacht verbringt, als wo.







Angenommen, Du bist in Berlin nur auf der Durchreise und hast bloß zwei Stunden Aufenthalt. Was tust Du mit der Zeit?







Ich würde versuchen, mich für eine der Personen zu entscheiden, denen ich irgendwann mal gesagt habe, ich würde vorbei kommen, wenn ich in Berlin bin.







Dein Berlin-Song - gibt es einen?







Den habe ich mir selbst geschrieben. "Big in Berlin". Davor war es "First we take Manhattan". Aber alles in allem ist Berlin ja eher ein Soundtrack als ein Song, finde ich.







Missverstanden fühlt man sich als Künstler ja oft. Du hast jetzt Dein erstes Buch geschrieben - und da kommen diverse Rezensionen. Ist der Umgang mit Kritik als Autor ein anderer als in der Musik?







Nein, es macht keinen Unterschied. Es ist immer schwer, die eigene Arbeit einfach als Produkt anzusehen. Was mich immer beruhigt, ist die Tatsache, dass viele der Leute, die mich kritisiert haben, im Gegensatz zu mir von der Bildfläche verschwunden sind.







Fällt Dir spontan eine Anekdote ein, die Dir in Berlin passiert ist und die vermutlich auch nur in Berlin passieren kann?







Oh, da geht einiges. Das könnte der Ansatz zu einer ganzen Reihe von Kurzgeschichten sein. Die letzte handelt davon, wie ich mit den Bareinnahmen einer ganzen Tour in der Hosentasche quasi einmal durch das gesamte Berliner Nachtleben musste, weil die Eigendynamik der Gruppe mir keine Alternative gelassen hat. Ich musste mir immer sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, ausgeraubt zu werden, nichts mit der Höhe des Betrages zu tun hat, den man mit sich führt.







Du bist gerade von einer großen Lesereise zurückgekommen. Gab es Reaktionen auf Dein Buch, die Du nicht erwartet hättest?







Ich finde es immer sehr schwierig, die Leute zum Sprechen zu bringen. Aber wenn sie sich einmal trauen, kommen oft sehr persönliche eigene Erfahrungen zur Sprache. Im Grunde läuft es so, wie ich erwartet habe. Erst mal ein Kopfschütteln und die Frage, was das denn soll - und dann so nach und nach immer mehr Einblicke. So ist das bei der Musik auch immer.







Glaubst Du, Troppelmann würde Die Sterne hören?







Antwort: Ich glaube, er würde sie kennen, aber Tocotronic besser finden.







'Troppelmann' ist der Protagonist des Debüts, das in diesem Jahr bei Hoffmann und Campe erschien. Und auch, wenn der Vergleich zu anderen künstlerischen Räumen, in denen der Autor sich bewegt, die einfachste Herangehensweise sein mag: Wer mit Spilkers Songtexten vertraut ist respektive mit der Art und Weise, wie er sie präsentiert, der erkennt etwas wieder. Vielleicht weniger konkrete Handlungen oder Charaktere. Viel mehr ist es die Atmosphäre. Wir sitzen in einer dieser Kneipen und lauschen der Geschichte - direkt, unaufgeregt und zugleich detailstark. Troppelmann ist nicht gerade ein Gewinner. Das Ende einer Beziehung ist der Auslöser für eine physische und geistige Reise - weg von seinem Arbeitsplatz, einem Graphikbüro mit dem verheißungsvollen Titel "Tropical Design", zurück in eine Vergangenheit, die in der Provinz liegt und längst mal hätte in Augenschein genommen werden sollen...







Erinnerungen und Gegenwart überlagern sich. Und der Widerspruch gegenüber den von Kritikern dieser Tage oftmals gelesenen Kommentar, es handele sich bei Troppelmann um einen Loser oder Anti-Helden, drängt sich auf: Viel stärker steigt aus Frank Spilkers Roman und seiner Figur Troppelmann eine Menschlichkeit empor. Die Stimme des Autors scheint beim Lesen hörbar zu werden. Und wir nehmen noch einen Schluck aus der Astra-Flasche, stützen uns auf dem Tresen ab und wollen noch lange nicht gehen...







Hoffmann und Campe: "Es interessiert mich nicht, aber das kann ich nicht beweisen", 158 Seiten (HC), 19,99 Euro