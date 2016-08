Lars Amend: "Genieße das Jetzt und lebe dein Leben!"

Kann eine Begegnung alles verändern? Der sechzehnjährige Daniel Meyer und der Autor Lars Amend haben zusammen das Buch "Dieses bescheuerte Herz. Über den Mut zu träumen" geschrieben.

Daniel ist von Geburt an schwer herzkrank. Lars Amend hat den Jungen ein Jahr begleitet. Dabei ist vieles enstanden. Noch mehr Freude am Leben. Eine tiefe Freundschaft. Dieses Buch: Es lässt die Öffentlichkeit an der Einzigartigkeit einer Begegnung teilhaben und bringt die Leser leise, humorvoll und menschlich zurück an den Ursprung; dorthin, wo man keine Kompromisse mit sich selbst macht. Dorthin, wo Entscheidungen klar getroffen werden können, weil man sich selbst doch am besten kennt und damit auch alle Träume, die man sich noch erfüllen wird.







"Dieses bescheuerte Herz" erschien im August 2013. Eine Leserzielgruppe zu definieren, wäre hier fehl am Platz. Denn es geht um das, was ausnahmslos jeden etwas angeht: das Sein im Moment. "Believe that life is worth living and your belief will help create the fact", schrieb Amend kürzlich auf seiner Facebook-Seite - und er weiß genau, wovon er spricht.







Lars, wie lange lebst Du schon in Berlin – und in welchem Kiez?

Ich bin 2005 nach Friedrichshain gezogen, an den Boxhagener Platz. Seit zwei Jahren wohne ich aber im Wrangelkiez in Kreuzberg. Dort fühlt es sich wieder mehr nach Berlin an.







Gibt es bestimmte Rituale, denen du gerne nachgehst? Wie kann ein Tag aussehen, wenn Du zuhause bist?

Ich stehe auf, stelle mich ein paar Minuten ans Fenster und beobachte die Enten in der Spree. Dann trinke ich bei "Passenger" am Schlesischen Tor einen Espresso oder zwei oder drei. Je nach dem wie ich mich fühle, schreibe ich dann oder treffe mich mit Leuten oder gehe wieder ins Bett.







Gibt es einen Song, der das aktuelle Berlin-Gefühl für Dich ausdrücken kann?

Ich weiß nicht, ob mein Berlin-Gefühl identisch ist mit dem der Anderen. Ich höre gerade "Pound Cake/Paris Morton Music 2" von Drake & Jay-Z». Das Lied motiviert mich, an mich und meine Träume zu glauben und niemals, nie, nie nie, aufzugeben. Berlin ist für mich nach New York die Stadt der Träume.







Welcher letzte Glücksmoment hatte unmittelbar mit Berlin zu tun?

Als mein Agent anrief und sagte, dass Constantin Film aus unserem Buch "Dieses bescheuerte Herz" einen Kinofilm machen möchte, saß ich mit einer Freundin im "Fischschuppen" in der Boxhagener Straße. Was für ein unglaublicher Moment, was für ein Glücksgefühl - unbeschreiblich!







Wenn Du heute dem Lars auf der Straße begegnen würdest, der Du vor der Zusammenarbeit mit Daniel warst: Wie würdest Du ihn begrüßen?

"Hör gut zu: Deine Sorgen sind nur eine Illusion deines Verstandes. Mach dir keine Gedanken über die Zukunft, atme, genieße das Jetzt und lebe dein Leben. Und denke immer daran: Jeder Moment, den du vergeudest, ist für immer verloren! Komm, lass uns Spaß haben. Wir quatschen das nächste hübsche Mädchen an, das wir sehen und besorgen uns ihre Handynummer. Hab keine Angst, alles wird gut. Alles ist gut. Rock Your Life!"







Eine kleine Geschichte, die Daniel und Dir in Berlin passiert ist – welche fällt Dir spontan ein?

Daniels Traum war es, sich einmal zu fühlen wie ein richtiger Popstar. Also sind wir nach Alt-Moabit ins Studio von HipHop-Produzent "7inch" gefahren, wo Daniel ein eigenes Lied aufnehmen durfte. Er konnte es gar nicht fassen, dass u.a. Xavier Naidoo schon ins gleiche Mikrofon gesungen hat. Dieses Leuchten in seinen Augen, oh Mann, mit Worten kaum zu beschreiben.







Eine Freundin kommt zu Dir nach Berlin – es ist der erste Besuch in der Hauptstadt. Was zeigst Du ihr zuerst?

Den Ausblick meines Schlafzimmers.







