Debakel um BER geht in die nächste Runde: Eröffnung des Hauptstadtflughafens wird erneut verschoben

Der nach Eröffnung drittgrößte deutsche Flughafen sollte eigentlich schon 2011 in Betrieb gehen. Vier Eröffnungstermine sind bereits geplatzt. Viele glauben gar nicht mehr an eine Öffnung. In Berlin häufen sich dazu zahlreiche kuriose Verschwörungstheorien. BerlinOnline hat einige davon für euch rausgesucht. mehr