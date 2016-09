Standort für Unions Nachwuchsleitungs-Zentrum gefunden

Der Berliner Fußball-Zweitligist 1. FC Union will seinen Nachwuchs in einem neuen Zentrum am Bruno-Bürgel-Weg in Köpenick-Oberspree ausbilden.

Unterstützung erhalten die «Eisernen» vom Land Berlin, das dem Verein ein geeignetes Grundstück zur Verfügung stellte. Darüber informierten der Berliner Senat und der Verein am Donnerstag. «Jetzt haben wir einen geeigneten Standort gefunden und können das Nachwuchsleistungszentrum gemeinsam realisieren. Das schafft eine gute sportliche Perspektive für die Eisernen», sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller.

Die Einigung über den Standort und die Finanzierung des zentralen Nachwuchsleistungszentrums «ist ein Meilenstein für den 1. FC Union Berlin», erklärte Union-Präsident Dirk Zingler.

Quelle: dpa

