Hohe Verletztenquote bei Union Berlin - Auch Neuzugang Hedlund fehlt bei 1860 München

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin wird auch im Auswärtsspiel bei 1860 München ohne Neuzugang Simon Hedlund antreten.

Der schwedische Offensivspieler hatte bereits beim ersten Saisonsieg gegen den Karlsruher SC (4:0) gefehlt, weil er Trainingsrückstand und Eingewöhnungsprobleme hatte. «Simon ist am heutigen Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Für das Spiel bei 1860 ist er definitiv keine Option», sagte Union-Trainer Jens Keller mit Blick auf die Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky). «Er muss sich noch an die Mannschaft gewöhnen. Nächste Woche entscheiden wir wieder neu.»

Keller hält 1860 München, das am Montag 2:1 beim 1. FC Nürnberg gewonnen hatte, für einen ambitionierten Club. «Der Verein hat viel investiert, um große Ziele zu erreichen. Nach vorn besitzt 1860 große Qualität», sagte Keller. In den vergangenen beiden Spiele in München hatte Union kein Gegentor bekommen. Am 3. Mai 2015 siegten die Berliner mit 3:0. Am 23. August 2015 reichte es zu einem 0:0.