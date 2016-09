Fahrzeugbrände in Köpenick: Ursache unklar

Auf einem Stellplatz am Stellingdamm in Berlin-Köpenick sind mehrere Fahrzeuge vollständig ausgebrannt.

Der 59 Jahre alte Besitzer des Platzes stellte am Montagabend fest, dass ein dort abgestellter Wohnwagen in Flammen stand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer erfasste zwei daneben stehende Verkaufswagen, die ebenfalls ausbrannten. Durch die Hitze wurden zudem ein Wohnmobil und ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar. Ermittler prüfen, ob ein technischer Defekt vorliegt, oder das Fahrzeug in Brand gesetzt wurde.