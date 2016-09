Eine 79-Jährige ist auf einem Standstreifen in Berlin-Köpenick vom Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag. Die Frau war im Müggelschlößchenweg in Richtung Großer Müggelsee abgebogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin ins Krankenhaus.