Zwei Kinder bei Autounfällen schwer verletzt

Zwei Jungen sind bei Verkehrsunfällen in Berlin schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erfasste ein 48-Jähriger mit seinem Wagen am Samstagnachmittag in Tegel einen Zweijährigen, der vom Mittelstreifen aus auf die Fahrbahn gelaufen war. Das Kind stürzte auf die Straße und musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Knapp zwei Stunden später erfasste ein 24-Jähriger in Köpenick mit seinem Wagen einen Fünfjährigen, der ebenfalls auf die Fahrbahn gelaufen war. Der Junge wurde mit einem gebrochenen Bein in eine Klinik gebracht. Die beiden Autofahrer wurden nicht verletzt.