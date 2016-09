2. Bundesliga: Union Berlin reist ohne schwedischen Neuzugang nach Karlsruhe

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin muss im Heimspiel gegen den Karlsruher SC auf den schwedischen Neuzugang Simon Hedlund verzichten.

«Er wird nicht im Kader stehen», verriet Trainer Jens Keller zwei Tage vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr) in der Alten Försterei. «Simon ist muskulär müde. Wir haben vielleicht andere Trainingsabläufe als in Schweden», erklärte Keller: «Er braucht noch Anpassungszeit, die er von uns bekommt. Er spielt das erste Mal im Ausland.»