Eine 57-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Köpenick verletzt worden - vom Airbag ihres Autos.

Die Frau hatte am Sonntag in der Straße An der Wuhlheide eine rote Ampel missachtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dadurch kam es zur Kollision ihres Autos mit dem Fahrzeug eines 33-Jährigen. Durch den ausgelösten Airbag erlitt die Frau zwar Verbrennungen der Haut, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.