Finne Manninen gewinnt Formel-4-Motorboot-WM in Grünau

Der Finne Juho-Matti Manninen hat auf der Regattastrecke in Berlin-Grünau überlegen die Formel 4-Weltmeisterschaft im Motorbootsport gewonnen.

Der 32-jährige Europameister von 2015 gewann am Wochenende vor 2000 Zuschauern beide Final-Rennen und kam in der Sechser-Serie auf fünf Siege. Er verwies mit 117 Punkten seinen Landsmann Kalle Viippo (101) und den Letten Nikita Licjs (73) in der Gesamtwertung auf die Plätze.