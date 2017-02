60 000 Zigaretten vom Zoll beschlagnahmt

Rund 60 000 unversteuerte Zigaretten haben Zollfahnder in Berlin-Hohenschönhausen sichergestellt.

Bei einer Kontrollaktion entdeckten sie am Dienstagabend in einem Fahrzeug nahe der Grünanlage am Faulen See 30 000 Zigaretten verschiedener Marken sowie polnische Kfz-Kennzeichen, wie das Hauptzollamt Berlin am Mittwoch mitteilte.