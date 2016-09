Töchter mit Fleischklopfer geschlagen: Prozess gegen Eltern

Eine 57-Jährige und ihr 54-Jähriger Mann sollen ihre beiden Töchter rund 15 Jahre lang durch Schläge gezüchtigt haben - unter anderem mit einem Fleischklopfer.

Ab heute müssen sie sich vor dem Berliner Landgericht verantworten. Laut Anklage sollen sie ihre Kinder immer wieder mit Gegenständen geschlagen haben. Der Mutter werden 1680 Fälle zur Last gelegt, dem Vater mehr als 900. Zu den mutmaßlichen Übergriffen ab dem Jahr 2000 in der Wohnung der Familie im Stadtteil Hellersdorf sei es in der Regel aus Unzufriedenheit über schulische Leistungen und die Erfüllung von Aufgaben im Haushalt gekommen, heißt es in der Anklage.