Die Kunst des Upcycling: Eine Ausstellung zugunsten der Aufwertung des Alten

Am 12. September 2016 eröffnet um 18 Uhr “Die Kunst des Upcycling” – eine Ausstellung des italienischen Künstlers Elio Yuri Figini – mit einer Vernissage in der Bibliothek Kaulsdorf Nord.

Über den Künstler

Elio Yuri Figini wurde 1968 in Italien geboren und lebt heute seit 1991 in Berlin. Sein Leben in verschiedenen Ländern ist für ihn eine große Inspirationsquelle, wobei Bibliotheken für ihn schon immer bedeutsam waren, um sich mit verschiedenen Stilrichtungen und Techniken vertraut zu machen und um sich Kunstliteratur auszuleihen. Er präsentierte seine Kunst bereits in Ausstellungen in Deutschland, Japan und den USA.