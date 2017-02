Eisbären auswärts schwach: Zehnte Niederlage in Serie

Die Eisbären Berlin haben ihre schwarze Serie auf fremdem Eis fortgesetzt und müssen weiter um die Teilnahme an den Pre-Playoffs bangen.

Am Sonntag unterlag der Ex-Meister in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:7 (0:3, 1:2, 0:2) und kassierten damit die zehnte Auswärtsniederlage in Folge. Vor 4354 Zuschauern waren die Berliner in allen Belangen unterlegen. Spencer Machacek gelang der einzige Treffer. Für Kapitän André Rankel wurde sein 700. DEL-Spiel zu einer Enttäuschung. Der Auftakt geriet für die Eisbären zum Spiegelbild der Niederlage in Augsburg vom Freitag: Wieder musste Neuzugang Louis-Marc Aubry früh auf die Strafbank, Brent Aubin nutzte die Überzahl zur Wolfsburger Führung. Die baute Gerrit Fauser aus, nach zehn Minuten überwand Tyler Haskins Eisbären-Keeper Maximilian Franzreb zum dritten Mal. Franzreb musste daraufhin für Marvin Cüpper Platz machen.