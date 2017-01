Nach Sieg: ALBA freut sich über wiedergewonnene Stabilität

Die Basketballer von ALBA Berlin atmeten nach dem 93:76-Erfolg im Eurocup gegen Cedevita Zagreb auf. «Der Sieg war megawichtig», sagte Nationalspieler Niels Giffey.

ALBA startete zwar schlecht ins Spiel, viele offene Würfe fanden nicht ins Ziel. Aber im zweiten Viertel intensivierte ALBA die Abwehrarbeit und kämpfte sich ins Spiel zurück. «Und so kamen wir auch in der Offensive ins Rollen», erklärte Trainer Ahmet Caki. Allein in der zweiten Halbzeit brachten die Berliner zehn Drei-Punkt-Würfe in den Korb - Saisonrekord. Zu Saisonbeginn hätte ALBA ein solches Spiel wohl noch verloren. «Es war stark, wie wir uns da rausgeholt haben. Wir haben unsere Bank genutzt und immer mehr Vertrauen entwickelt», meinte Manager Marco Baldi.