Neubauten in der Rigaer Straße mit Farbbeuteln beworfen: Täter unbekannt

Unbekannte haben in Berlin-Friedrichshain zwei im Bau befindliche Häuser mit Steinen und Farbbeuteln beworfen.

Wie die Polizei mitteilte, flüchteten in der Nacht zum Montag zwischen zehn und 15 Vermummte vom Tatort in der Rigaer Straße. Die Polizei suchte zunächst vergeblich nach den Tätern. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet.