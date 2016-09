dpa

Berliner Grüne legen Wahlkampfendspurt auf dem Rad hin

Auf die letzten Meter kommt es an: Mit einer Fahrrad-Demo durch die Hauptstadt haben die Berliner Grünen ihren Wahlkampfendspurt hingelegt.

Spitzenkandidatin Ramona Pop sprach sich am Freitag beim Wahlkampfhöhepunkt vor eigenen Anhängern am Frankfurter Tor in Friedrichshain für eine Politik des Wechsels aus: «Wir sagen: Ja, wir schaffen das!» Sie halte Berlin für «ein gutes Pflaster, um den rechtspopulistischen Hetzern von der AfD einen Dämpfer zu verpassen», so Pop. Eine Politik der Angst und Spaltung könne keine Alternative für Berlin sein.

Pop betonte, Berlin müsse angesichts explodierender Mieten, Ämterchaos und maroder Schulen die Weichen für das Zusammenleben der Zukunft stellen. Auch die Integration der Flüchtlinge sei eine große Herausforderung. Die Hauptstadt-Grünen treten mit vier Spitzenkandidaten zur Wahl an. Prominente Unterstützung kam am Freitag von der Bundesspitze: Die Parteichefs Cem Özdemir und Simone Peter sowie die Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter waren dabei. Zum Abschluss stiegen 101 grüne Luftballons in die Luft als Symbol für die Projekte aus dem Wahlprogramm.

Am Sonntag wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Die Grünen kommen nach jüngsten Umfragen auf 17 Prozent. Die rot-schwarze Koalition hat demnach keine Mehrheit mehr. Regierungschef Michael Müller (SPD) hat ein rot-grün-rotes Bündnis in den Blick genommen.

