Eisbären starten mit beinahe stärkster Mannschaft

Eisbären-Trainer Uwe Krupp kann zum Saisonauftakt der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

Nur Nationalspieler Marcel Noebels, der sich am vergangenen Wochenende beim Spiel in Lappeenranta einen Kreuzbandriss zugezogen hat, wird den Berlinern am Freitag fehlen, wenn sie die Straubing Tigers in der Arena am Ostbahnhof empfangen (19.30 Uhr). Der 24 Jahre alte Angreifer soll Anfang kommender Woche operiert werden. Ansonsten kann Krupp gegen Straubing mit allen Spielern planen: «Alle sind soweit okay», sagte er nach dem Training am Donnerstag.