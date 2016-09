dpa

ALBA-Saisonziel: Ohne Brandon Ashley ins Halbfinale

ALBA sortiert Brandon Ashley aus und peilt in der am 24. September beginnenden Basketball-Bundesliga-Saison mindestens das Halbfinale an.

ALBA Berlin geht in seine 27. Saison in der Basketball-Bundesliga und peilt mindestens das Halbfinale an. «Wir haben Hunger auf mehr», sagte Manager Marco Baldi am Donnerstag. Nach dem frühen Viertelfinal-Aus in der vergangenen Saison will sich ALBA die Chance zum Sprung ins Endspiel erkämpfen, im Eurocup soll die nächste Runde erreicht werden. «Am Ende der Saison wollen wir unser bestes Basketball spielen», erklärte Baldi.

Die Voraussetzungen sind allerdings nicht optimal. Über die gesamte Vorbereitung hinweg war das Team, zusätzlich durch die Handverletzung Malcolm Millers gehandicapt, nie komplett. Am Montag kehren die Nationalspieler Akeem Vargas, Niels Giffey und Elmedin Kikanovic nach Berlin zurück. Erst dann wird das Team zum ersten Mal komplett sein – fünf Tage vor dem Saisonstart am 24. September zu Hause gegen Bonn.

«Wir werden Zeit und Geduld brauchen», sagte Trainer Ahmet Caki, der sein Team noch formen muss: «Wir müssen unsere Teamchemie finden. Wir haben sehr unterschiedliche Spielertypen im Kader, die müssen sich alle erst einmal besser kennenlernen». Der türkische Coach setzt dabei besonders auf die Defensive. «Da müssen wir aggressiv spielen», fordert er.

Fünf Spieler aus der letzten Saison sind geblieben. Mit Dominique Johnson, Peyton Siva, Bogdan Radosavljevic, Jonathan Malu, Malcolm Miller, Paul Cartner und Tony Gaffney kamen sieben neue Spieler. «Das ist eine interessante Mischung. Aber natürlich muss sich erst einmal alles finden», meinte Baldi.

Am Freitag und Samstag wird ALBA auf Sardinien noch ein Vorbereitungsturnier bestreiten. Am Freitag spielen die Berliner gegen Galatasaray Istanbul, am Samstag geht es dann entweder gegen Lokomotiv Kuban oder Dinamo Sassari.

US-Forward Brandon Ashley wird nicht mehr dabei sein. Nach einer wochenlangen Hängepartie konnten die vertraglichen Dissonanzen gelöst werden. «Er wird nicht mehr für uns spielen, aber die Rechte bleiben bei uns», erklärte Baldi. Sollte Ashley also einen neuen Verein finden, bekäme ALBA eine Ablösesumme. «Wir wollen bei uns nur Spieler haben, die sich bewusst für ALBA entscheiden», begründete Baldi die Entscheidung.

