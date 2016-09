Die "Kadterschmiede" darf wohl doch bleiben

Im Gerichtsstreit um die Riager Straße 94 in Friedrichshain sieht es nach einem erneuten Erfolg für die Bewohner aus.

In einer Verhandlung vor dem Landgericht deutete die Richterin am Mittwoch an, dass die Räumung der illegalen Kneipe «Kadterschmiede» im Erdgeschoss durch den Hauseigentümer im Juni nicht rechtmäßig war. Zur Begründung sagte die Richterin wie in einer früheren Verhandlung, der Hauseigentümer habe keinen sogenannten Räumungstitel gehabt. Die Kneipe dürfe daher vorerst in dem Haus bleiben. Das Urteil sollte im Lauf des Tages fallen.



Die Kneipenbetreiber streben parallel eine gütliche Einigung an, wie ihr Rechtsanwalt Lukas Theune sagte. Man habe dem Anwalt des Hauseigentümers einige Vorschläge gemacht, bei denen es um ein dauerhaftes Nutzungsrecht für die Räume im Erdgeschoss gehe. Details wollte er nicht nennen.