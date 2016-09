Berlin Art Week eröffnet heute

Die Berlin Art Week lässt die Hauptstadt vom 13. bis 18. September 2016 zur Kunstmetropole werden. Sie verbindet Messen, Ausstellungseröffnungen, das Finale der 9. Berlin Biennale, Künstlerfilme, Kunstpreise, Projekträume und Privatsammlungen.

Rund 120 Veranstaltungen von mehr als 50 Partnern an 6 Tagen bietet die Berlin Art Week in diesem Jahr und lässt die Hauptstadt damit bereits zum fünften Mal zu einem Hot Spot für die internationale Kunstszene werden. Besondere Höhepunkte des Kunstjahres stehen in der dritten Septemberwoche auf dem Programm: Die Messen abc art berlin contemporary und die Positions Berlin präsentieren über 350 Künstlerinnen und Künstler. Hinzu kommen große Einzelausstellungen in den Berliner Institutionen von Halil Altindere, Anne Imhof, Andreas Greiner, Sven Drühl, Yvonne Roeb oder Gordon Parks, drei Kunstpreise mit dazugehörigen Ausstellungen, ein auf das Medium Künstlerfilm fokussiertes Programm im Kino International, ein 12-stündiges Special der 9. Berlin Biennale sowie Eröffnungen und Sonderveranstaltungen in 20 Projekträumen und neun privaten Sammlungen. Sie alle veranschaulichen die lebendige Kunstszene der Stadt, die sich jedes Jahr zur Berlin Art Week neu und in ihren vielen Facetten präsentiert.