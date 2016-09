Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn in Friedrichshain

Bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Berlin-Friedrichshain sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, bog ein 44 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend trotz roter Ampel mit seinem Auto von der Landsberger Allee in die Richard-Sorge-Straße ab und übersah die entgegenkommende Tram. Der Mann wurde bei der Kollision schwer am Kopf verletzt. Eine 60 Jahre alte Insassin der Straßenbahn wurde durch die Wucht des Aufpralls umgeworfen und schwer an der Wirbelsäule verletzt. Das Auto des 44-Jährigen wurde auf den Gehweg geschleudert, dabei kam aber niemand zu Schaden.