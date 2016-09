Wer spontan und Fan von Samy Deluxe's intelligentem Rap ist, kann heute um 16 Uhr ein Gratiskonzert mitnehmen.

Es gibt lediglich einen Haken: Die Location hat nur eine begrenzte Fläche. Laut den Veranstaltern gilt das: "First come, first serve - Prinzip"

Wer es nicht zum Konzert schafft, kann sich den Gig aber auch online anschauen: Bei PiCK UP! auf Facebook gibt es eine Live-Übertragung.