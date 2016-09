Eisbären wollen in nächste CHL-Runde einziehen

Die Eisbären Berlin können mit einem Sieg bei Lulea Hockey frühzeitig in die zweite Runde der Champions Hockey League einziehen.

«Wir sind in einer komfortablen Lage, jeder weiß, um was es jetzt geht», sagte National-Verteidiger Frank Hördler vor dem Spiel am Donnerstag (20.00 Uhr) beim CHL-Sieger von 2015. Am Samstag (17.00 Uhr) tritt der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim finnischen Vertreter SaiPa Lappeenranta an.