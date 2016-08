dpa

Drei Radfahrerinnen bei Unfällen schwer verletzt

Drei Radfahrerinnen sind binnen weniger Stunden in Berlin bei Unfällen schwer verletzt worden. Die 17, 27 und 57 Jahre alten Frauen wurden am Mittwoch in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Eine 27-Jährige stieß am Mittwochnachmittag beim Überqueren der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain mit dem Auto eines 36-Jährigen zusammen. Die Frau rollte über das Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Sie erlitt schwere Verletzungen am Kopf.

Wenig später kollidierte eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Martin-Luther-Straße in Schöneberg mit dem Motorrad eines 44-Jährigen. Dieser soll sich an einem wartenden Auto vorbeigeschlängelt haben. Der Mann wurde leicht verletzt.

Auf einem Gehweg auf der Alexanderstraße in Berlin-Mitte prallten am Mittwochabend zwei Radfahrer zusammen. Eine 57-jährige Radlerin stürzte dabei und wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer, mit dem sie kollidierte, flüchtete. Seine Identität ist noch ungeklärt. Er war der Frau entgegengekommen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 11:13 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen