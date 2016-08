Friedrichshain: 39-Jähriger attackiert Männer in S-Bahn

Ein 39-Jähriger soll in einer S-Bahn und auf dem Berliner Ostbahnhof drei Fahrgäste grundlos angegriffen haben.

Als die Polizei ihn danach festnahm, stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig ihn per Haftbefehl sucht, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der polizeibekannte Mann sitzt nun hinter Gittern. Der 39-Jährige soll am Dienstagabend in der S7 zwischen Warschauer Straße und Ostbahnhof Fahrgäste angepöbelt und zwei Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Am Ostbahnhof sei er ausgestiegen und habe sofort einen weiteren Fahrgast beschimpft, bespuckt und mit der Faust geschlagen, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht die Opfer.